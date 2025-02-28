Ринок охопила турбулентність: як змінилася ціна нафти Brent
- Ціни на нафту Brent і WTI впали, викликані невизначеністю щодо глобального економічного зростання та попиту на нафту.
- Ф'ючерси на нафту Brent коштують 73,34 долара за барель, а WTI - 69,66 долара за барель, показуючи спад на 0,95% і 0,98% відповідно.
Ціни на нафту знову змінили динаміку на ринку. На ринок нафти впливають сигнали про світову економіку.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У п'ятницю, 28 лютого, ціни на нафту знову падають. Ба більше, еталонні бренди нафти на шляху до першого місячного спаду з листопада. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що на цьому тижні сорти нафти встигои обвалитися до мінімуму за два місяці
Корисно З якими доларами потрібно бути максимально обережними
На ринок нафти впливає невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на нафту в світі, яка виникла через митну політику США. Крім того, є ознаки сповільнення найбільшої економіки світу – США, які переважили на ринку побоювання щодо постачання нафти.
Яка ціна 1 бареля нафти
Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 31 цент або на 0,4% до 73,26 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate втратила в ціні 31 цент або 0,4%. Американська нафта торгується з ціною на рівні 70,04 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 73,34 долара за барель (- 0,95%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 69,66 долара за барель (- 0,98%).