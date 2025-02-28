Рынок охватила турбулентность: как изменилась цена на нефть Brent
Цены на нефть снова изменили динамику на рынке. На рынок нефти оказывают влияние сигналы о мировой экономике.
Мировые цены на нефть на сегодня
В пятницу, 28 февраля, цены на нефть снова падают. Более того, эталонные бренды нефти по пути к первому месячному спаду с ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что на этой неделе сорта нефти успеют обвалиться до минимума за два месяца.
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На рынок нефти влияет неопределенность глобального экономического роста и спроса на нефть в мире, возникшая из-за таможенной политики США. Кроме того, есть признаки замедления крупнейшей экономики мира– США, которые перевесили на рынке опасения по поставкам нефти.
Какая цена 1 барреля нефти
Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 31 цент или на 0, 4% к 73,26 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate потеряла в цене 31 цент или 0, 4%. Американская нефть торгуется с ценой на уровне 70,04 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 73,34 доллара за баррель ( -0,95%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 69,66 доллар за баррель (- 0,98%).