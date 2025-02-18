Атака безпілотників на Росію та зменшення поставок з Казахстану: як реагує ринок нафти
- Ціни на нафту зростають через атаку на нафтопровідну станцію в Росії, що знизило потоки сировини з Казахстану.
- Brent коштує 75,45 долара за барель, а WTI - 71,49 долара, з невеликим зростанням за останній період.
Ціни на нафту змінили динаміку на ринку на тлі новин про атаку безпілотників на Росію. Крім того, ринок реагує на новини про пропозицію сировини.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У вівторок, 18 лютого, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Нафта дорожчає на тлі новин про атаку безпілотника на нафтопровідну насосну станцію в Росії, яка спровокувала зниження обсягів постачання сировини з Казахстану. Водночас зростання цін на нафту обмежили перспективами збільшення пропозиції на ринку найближчим часом.
Яка ціна 1 бареля нафти
Контракти на нафту Brent подорожчали на 23 центи або на 0,3%. Сировина торгується на рівні 75,45 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 75 центів з п'ятниці. Американська нафта наразі коштує 71,49 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 75,55 долара за барель (+ 0,44%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 71,62 долара за барель (+ 1,24%).