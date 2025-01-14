Ціни на нафту різко злетіли до пікового рівня з літа

Нафта почала тиждень на ринку із суттєвого зростання. На вартість чорного золота впливає рішення США посилити санкції проти російської нафти.

Ціни на світовому ринку нафти

Торги у понеділок, 13 січня, еталонні бренди нафти завершили із серйозним зростанням. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Загалом нафта подорожчала приблизно на 2% за день, досягнувши пікового рівня за 4 місяці.

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На ринок нафти впливають очікування щодо розширення санкцій США, яка спрямовані на російську нафту. Зокрема, йдеться про те, що Китай та Індія будуть вимушені шукати нових постачальників нафти, аби замінити російську нафту.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 1,25 долара або на 1,6%. Сорт нафти завершив торги з ціною на рівні 81,01 долара за барель. При цьому нафта WTI за сесію зросла в ціні на 2,25 долара або на 2,9%. Контракти на американську нафту на кінець дня коштували 78,82 долара за барель.

Обидві марки нафти завершили торги на піковому рівні з серпня. Крім того, другий день поспіль еталонні бренди нафти тримаються в зоні технічної перекупленості.