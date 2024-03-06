Світові центробанки подвоїли закупівлі активу-гавані: які країни серед лідерів
Джерело:World Gold Council
Світові центробанки продовжують активно скуповувати золото. Така тенденція триває уже майже рік, а обсяги закупівель збільшуються.
Нові дані про купівлю золото надав World Gold Council. Зокрема, за січень 2024 року центробанки придбали 39 тонн золота до золото-валютних резервів.
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Центробанки активно купують золото
Показник за січень вдвічі більше за обсяги купівлі золота за грудень (16,9 тонни). Також додають, що приріст фіксують 8 місяць поспіль, за словами аналітика WGC.
Найактивніше дорогоцінний метал у січні купували такі країни:
- Туреччина (11,8 тонни);
- Китай (10 тонн);
- Індія (8,7 тонни);
- Казахстан (6,2 тонни);
- Йорданія (3,1 тонни);
- Чехія (1,7 тонни).
Нагадаємо, що ціни на золото зросли до топового рівня з кінця 2023 року, перетнувши позначку у 2100 доларів за унцію. Експерт пояснив, що у минулому ціни на золото досягали такої позначки, коли зниження ставок здавалося неминучим.