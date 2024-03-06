Новые данные о покупке золота предоставил World Gold Council. В частности, за январь 2024 года центробанки приобрели 39 тонн золота в золотовалютные резервы.

Стоит внимания Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Центробанки активно покупают золото

Показатель за январь вдвое больше объемов покупки золота за декабрь (16,9 тонны). Также добавляют, что прирост фиксируют 8 месяц подряд, по словам аналитика WGC.

Активнее всего драгоценный металл в январе покупали такие страны:

Турция (11,8 тонны);

Китай (10 тонны);

Индия (8,7 тонны);

Казахстан (6,2 тонны);

Иордания (3,1 тонны);

Чехия (1,7 тонны).

Интересно! Только один центральный банк отчитался о серьезных продажах. Речь идет о российском регуляторе, который продал 3,1 тонны золота.

Напомним, что цены на золото выросли до топового уровня с конца 2023 года, пересекая отметку в 2100 долларов за унцию. Эксперт объяснил, что в прошлом цены на золото достигали такой отметки, когда снижение ставок казалось неизбежным.