В ООН попередили про небезпечний спад світових інвестицій

Обсяг прямих іноземних інвестицій у світі скоротився другий рік поспіль у 2024 році, і існує вірогідність, що у 2025-му ситуація може навіть погіршитись. Спад інвестицій відбувається на тлі торгової напруженості, що підриває довіру інвесторів.

На скільки скоротився обсяг інвестицій

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), обсяг операцій із прямими іноземними інвестиціями — крім низки європейських транзитних економік — скоротився на 11%. Це свідчить про помітне зниження реальної інвестиційної активності у виробничі сектори, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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В чому причина падіння обсягу інвестицій

Геополітична напруженість та фрагментація світової торгівлі стали основними факторами зниження інвестиційної активності минулого року. Ці умови створили атмосферу невизначеності, яку генеральний секретар ЮНКТАД Ребека Грінспен охарактеризувала як "отруту" для довіри інвесторів.

Ми ще більше стурбовані тим, що відбувається у 2025 році. Вже зараз відчувається, що інвестиції поставлені на паузу. Торгові мита стримують зростання. Компанії все частіше надають пріоритет короткостроковому управлінню ризиками, а не довгостроковим інвестиціям,

– сказала Грінспен.

Чи буде зростати обсяг інвестицій

У ЮНКТАД наголосили, що прогноз щодо міжнародних інвестицій на 2025 рік залишається негативним через торговельну напруженість. Попередні дані за перший квартал вказують на рекордно низький рівень активності щодо операцій та запуску нових проєктів.

Ми бачимо дуже тривожну тенденцію: скорочуються саме ті інвестиції, які створюють робочі місця і розвивають інфраструктуру,

– додала Грінспен.

Як зазначається, якщо враховувати кілька європейських транзитних економік, які є проміжними ланками для тимчасового розміщення капіталу до його надходження до кінцевих пунктів, то загальний обсяг інвестицій формально зріс на 4% – до 1,5 трлн доларів США. Однак, як наголосили в ЮНКТАД, ці дані спотворюють реальну картину – значна частина таких інвестицій не сягає реального сектора і не дає відчутного ефекту.

Які країни відчувають брак інвестицій

Розвинені країни особливо гостро відчули відтік капіталу – у Європі обсяг прямих іноземних інвестицій знизився на 58%. Водночас у Північній Америці було зафіксовано зростання на 23%, головним чином через США.

Цікаво! Південно-Східна Азія досягла другого за величиною за всю історію рівня прямих іноземних інвестицій з, збільшивши їх обсяг на 10% до 225 мільярдів доларів.

Попри відносну стабільність припливу інвестицій у країни, що розвиваються, ЮНКТАД підкреслила, що вони не надходять в основні сектори економіки, такі як інфраструктура, енергетика та технології, які мають вирішальне значення для створення робочих місць.