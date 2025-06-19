На сколько сократился объем инвестиций

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), объем операций с прямыми иностранными инвестициями - кроме ряда европейских транзитных экономик - сократился на 11%. Это свидетельствует о заметном снижении реальной инвестиционной активности в производственные сектора, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Почему американские облигации больше не привлекают инвесторов

В чем причина падения объема инвестиций

Геополитическая напряженность и фрагментация мировой торговли торговли стали основными факторам снижения инвестиционной активности в прошлом году. Эти условия создали атмосферу неопределенности, которую генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспен охарактеризовала как "яд" для доверия инвесторов.

Мы еще больше обеспокоены тем, что происходит в 2025 году. Уже сейчас чувствуется, что инвестиции поставлены на паузу. Торговые пошлины сдерживают рост. Компании все чаще отдают приоритет краткосрочному управлению рисками, а не долгосрочным инвестициям,

– сказала Гринспен.

Будет ли расти объем инвестиций

В ЮНКТАД отметили, что прогноз по международным инвестициям на 2025 год остается негативным из-за торговой напряженности. Предварительные данные за первый квартал указывают на рекордно низкий уровень активности по операциям и запуску новых проектов.

Мы видим очень тревожную тенденцию: сокращаются именно те инвестиции, которые создают рабочие места и развивают инфраструктуру,

– добавила Гринспен.

Как отмечается, если учитывать несколько европейских транзитных экономик, которые являются промежуточными звеньями для временного размещения капитала до его поступления в конечные пункты, то общий объем инвестиций формально вырос на 4% – до 1,5 трлн долларов США. Однако, как отметили в ЮНКТАД, эти данные искажают реальную картину – значительная часть таких инвестиций не достигает реального сектора и не дает ощутимого эффекта.

Какие страны испытывают нехватку инвестиций

Развитые страны особенно остро ощутили отток капитала – в Европе объем прямых иностранных инвестиций снизился на 58%. В то же время в Северной Америке был зафиксирован рост на 23%, главным образом из-за США.

Интересно! Юго-Восточная Азия достигла второго по величине за всю историю уровня прямых иностранных инвестиций с, увеличив их объем на 10% до 225 миллиардов долларов.

Несмотря на относительную стабильность притока инвестиций в развивающиеся страны,, ЮНКТАД подчеркнула, что они не поступают в основные сектора экономики, такие как инфраструктура, энергетика и технологии, которые имеют решающее значение для создания рабочих мест.