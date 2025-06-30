Почему действия Трампа угрожают мировой финансовой системе

Во вторник, 1 июля, главы центральных банков США, еврозоны, Великобритании, Японии и Южной Кореи соберутся на форуме Европейского центрального банка. Там они в том числе будут обсуждать экономическую политику президента США Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Главный вопрос: могут ли протекционистские и непредсказуемые действия Трампа разрушить финансовую систему, которая управляла мировыми финансами в течение 80 лет.

Как и все остальные, они пытаются понять, в какой мир мы движемся. Они, скорее всего, осознали, что в ближайшее время не будет четких ответов. Поэтому и возникает вопрос: как проводить денежно-кредитную политику в такой неопределенности,

– отметила главный экономист BNP Paribas Изабель Матеос-и-Лаго.

Среди участников особенно пристальное внимание будет приковано к председателю ФРС США Джерому Пауэллу. Он находится под сильным давлением со стороны Трампа, который требует снизить процентные ставки, но пока что продолжает сопротивляться.

Важно! Любой сигнал о том, что независимость ФРС от Белого дома может быть под угрозой, может подорвать позиции доллара как основной мировой валюты для торговли, сбережений и инвестиций.

Кроме того, Трамп также может заранее назвать преемника Пауэлла еще до окончания его полномочий в мае следующего года. Это потенциально ослабит позиции нынешнего главы ФРС. Если преемником окажется кандидат, которого рынки воспримут как более восприимчивого к желаниям Трампа – это может подорвать независимость ФРС при формировании политики,

– добавили экономисты Investec.

Что будет с евро

Как отмечается президент ЕЦБ Кристин Лагард оказалась в необычной для руководителя центробанка еврозоны позиции. Она должна продвигать единую европейскую валюту как твердыню стабильности.

Примечательно! Согласно опросу OMFIF, 16% из 75 центральных банков планируют увеличить долю евро в своих резервах в течение ближайших 12-24 месяцев. Это делает евро наиболее популярной валютой среди них.

Впрочем, аналитики отмечают, что ЕС должен сделать еще немалую работу, чтобы приблизить евро к доллару как главную мировую валюту. Европейский союз нуждается в глубокой финансовой, экономической и оборонной интеграции, прежде чем сможет бросить вызов доллару.