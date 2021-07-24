У світі надувається бульбашка нерухомості: чи повториться криза 2008 року

Глобальний ринок нерухомості вже розігрівся настільки, що не здатен підтримувати нинішнє зростання. Такого висновку дійшли економісти Oxford Economics.

Ціни на житло в розвинених країнах можуть бути завищені приблизно на 10%. Цей "бум нерухомості" є одним з найбільших з 1900 року, стверджує економіст Адам Слейтер.

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Чому ціни на нерухомість ростуть:

низькі відсоткові ставки у США, Європі та інших розвинених економіках світу.

високі заощадження населення у зв'язку з урядовою підтримкою на фоні коронавірусу.

У дослідженні зазначають, що останній бум був у 2006 році. Тоді ціни були завищені на 13 – 15%. А закінчилося все фінансовою кризою 2008 року.

На думку Слейтера зовсім скоро ринок житла може пережити різке падіння цін.

Є підстави вважати, що чим довше триває бум на ринку нерухомості, тим більший ризик великого падіння в ціні. Найризикованішими ринками вважаються Нідерланди, Канада, Швеція, Німеччина та Франція,

– стверджує експерт.

Проте Слейтер не очікує, що наслідки будуть настільки болючими, як під час кризи 2008 року. Адже ринок у кращому становищі.

Нерухомість в Україні