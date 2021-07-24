У світі надувається бульбашка нерухомості: чи повториться криза 2008 року
Джерело:yahoo!finance
Глобальний ринок нерухомості вже розігрівся настільки, що не здатен підтримувати нинішнє зростання. Такого висновку дійшли економісти Oxford Economics.
Ціни на житло в розвинених країнах можуть бути завищені приблизно на 10%. Цей "бум нерухомості" є одним з найбільших з 1900 року, стверджує економіст Адам Слейтер.
Зверніть увагу Інвесторам на замітку: експерти прогнозують ріст фондових індексівУ дослідженні зазначають, що останній бум був у 2006 році. Тоді ціни були завищені на 13 – 15%. А закінчилося все фінансовою кризою 2008 року.
Чому ціни на нерухомість ростуть:
- низькі відсоткові ставки у США, Європі та інших розвинених економіках світу.
- високі заощадження населення у зв'язку з урядовою підтримкою на фоні коронавірусу.
На думку Слейтера зовсім скоро ринок житла може пережити різке падіння цін.
Є підстави вважати, що чим довше триває бум на ринку нерухомості, тим більший ризик великого падіння в ціні. Найризикованішими ринками вважаються Нідерланди, Канада, Швеція, Німеччина та Франція,
– стверджує експерт.
Проте Слейтер не очікує, що наслідки будуть настільки болючими, як під час кризи 2008 року. Адже ринок у кращому становищі.
Нерухомість в Україні
- Україна не є високорозвиненою економікою, а тому цей прогноз не стосується прямо українського ринку нерухомості.
- Проте й в Україні можуть відчутно зрости ціни на нерухомість. Законопроєкт №5600 пропонує підняти податок для фізичних осіб на продаж третього за рік об'єкту нерухомості до 18%, а для юридичних осіб – ввести ПДВ у розмірі 20% на кожну купівлю нерухомості.