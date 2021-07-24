Цены на жилье в развитых странах могут быть завышены примерно на 10%. Этот "бум недвижимости" является одним из крупнейших с 1900 года, утверждает экономист Адам Слейтер.

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В исследовании отмечают, что последний бум был в 2006 году. Тогда цены были завышены на 13 – 15%. А закончилось все финансовым кризисом 2008 года.

Почему цены на недвижимость растут:

низкие процентные ставки в США, Европе и других развитых экономиках мира.

высокие сбережения населения в связи с правительственной поддержкой на фоне коронавируса.

По мнению Слейтера совсем скоро рынок жилья может пережить резкое падение цен.

Есть основания считать, что чем дольше продолжается бум на рынке недвижимости, тем больше риск большого падения в цене. Самыми рискованными рынками считаются Нидерланды, Канада, Швеция, Германия и Франция,

– утверждает эксперт.

Однако Слейтер не ожидает, что последствия будут столь болезненными, как во время кризиса 2008 года. Ведь рынок в лучшем положении.

Недвижимость в Украине

Украина не является высокоразвитой экономикой, поэтому данный прогноз не касается прямо украинского рынка недвижимости.

Однако и в Украине могут ощутимо вырасти цены на недвижимость. Законопроект №5600 предлагает поднять налог для физических лиц на продажу третьего за год объекта недвижимости до 18%, а для юридических лиц – ввести НДС в размере 20% на каждую покупку недвижимости.