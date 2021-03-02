Кількість користувачів криптовалюти значно зросла: вже більше ніж 100 мільйонів

Джерело:Crypto.com
У січні 2021 року по всьому світу відбулося різке зростання нових користувачів криптовалюти. Їхня кількість сягнула позначки у 106 мільйонів.
Платформа Crypto.com дослідила лише 24 найбільших криптобірж у світі, тому їхні дані, ймовірно, ще не є вершиною айсбергу. Згідно зі звітом, у січні кількість нових користувачів стало на 15,7% більше, ніж у попередні 3 місяці, де темпи зростання були 0,8 – 1,3%.
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Дослідники зазначили, що попит й став причиною значного зростання криптовалют до нових історичних максимумів.
Серед основних переваг цифрових грошей є:
Якщо у серпні ринок посилив ажіотаж навколо протоколів децентралізованого фінансування, то у січні, зі слів аналітиків, зростання відбулося завдяки зацікавленості з боку інституційних інвесторів. Зокрема мовиться про інвестиції компаній Tesla, Square та MicroStrategy.
Згідно з оцінками Crypto.com, в січні 2021 року:
Впродовж цього періоду аудиторія зросла на 30,2% та 13,1%.
Динаміка росту користувачів біткойна та Ethereum / Графіка Crypto.com