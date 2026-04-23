Кому автоматически продлят предоставление субсидии в мае?
Субсидия на неотапливаемый период назначается с 1 мая по 30 сентября, сообщает ПФУ.
Важно! Большинству украинцев не нужно повторно подавать заявление. Переназначение субсидии в неотапливаемый период происходит автоматически.
Для большинства получателей переназначение состоится без личного обращения, при условии, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства. Если такие изменения произошли, об этом в течение 30 дней необходимо сообщить Пенсионный фонд Украины,
– говорится в сообщении ПФУ.
Некоторым все же необходимо подать заявление и декларацию в обязательном порядке. Только в таком случае им назначат субсидию на неотапливаемый период. Речь идет о:
- арендаторах;
- тех, кто не получал субсидию;
- тех, кто имел нулевую субсидию;
- семьях, где в жилье проживает меньше людей, чем зарегистрировано.
Обратите внимание! Также обязательно должны подать заявление и декларацию лица, которые стремятся получить субсидию на твердое, жидкое топливо или баллонный газ. Кроме этого документы обязаны предоставить домохозяйства, где в составе есть ВПЛ, сообщает ПФУ.
Какие нюансы нужно знать, чтобы не потерять субсидию?
Подать документы можно различным образом. В частности, лично в ПФУ, ЦНАПе или по почте. Также это можно сделать онлайн через приложение Дия. Эта опция есть и в веб-портале услуг Пенсионного фонда.
При подаче заявления в течение мая или июня, субсидию все равно назначают с начала неотапливаемого периода. То есть, с 1 мая 2026 года.