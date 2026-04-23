Кому автоматически продлят предоставление субсидии в мае?

Субсидия на неотапливаемый период назначается с 1 мая по 30 сентября, сообщает ПФУ.

Важно! Большинству украинцев не нужно повторно подавать заявление. Переназначение субсидии в неотапливаемый период происходит автоматически.

Для большинства получателей переназначение состоится без личного обращения, при условии, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства. Если такие изменения произошли, об этом в течение 30 дней необходимо сообщить Пенсионный фонд Украины,

– говорится в сообщении ПФУ.

Некоторым все же необходимо подать заявление и декларацию в обязательном порядке. Только в таком случае им назначат субсидию на неотапливаемый период. Речь идет о:

арендаторах;

тех, кто не получал субсидию;

тех, кто имел нулевую субсидию;

семьях, где в жилье проживает меньше людей, чем зарегистрировано.

Обратите внимание! Также обязательно должны подать заявление и декларацию лица, которые стремятся получить субсидию на твердое, жидкое топливо или баллонный газ. Кроме этого документы обязаны предоставить домохозяйства, где в составе есть ВПЛ, сообщает ПФУ.

Какие нюансы нужно знать, чтобы не потерять субсидию?