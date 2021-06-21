Крістофер Вільямсон інвестував всього 20 доларів у криптовалюту Rocket Bunny. У результаті одного ранку він прокинувся трильйонером. У своєму криптогаманці він побачив 1,1 трильйона доларів.

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Віртуальний капітал

Вільямсон спробував перевести криптовалюту в інший гаманець, але йому це не вдалося. Після цього він зв'язався з біржею Coinbase, яку він використовує для купівлі та продажу цифрових валют. Зараз чоловік знаходиться у підвішеному стані, оскільки його рахунок заморожений. Вільямсон не може зняти, придбати або здійснювати операції, поки не отримає відповіді від компанії.

Компанія заявила, що вивчає цю проблему. Крім того, він звернувся до розробників Rocket Bunny, але так і не отримав жодної реакції. Інвестор зберігає почуття гумору у цій ситуації.

Знаєте ось, коли дивишся на суму грошей і як знаєш, що ніколи в житті стільки я не отримаю,

– зізнався Вільямсон.

Прихильник криптовалюти навіть написав Ілону Маску у твіттері з надією, що мільярдер може дати йому пораду щодо його капіталу.

Я сподіваюся, що він насправді це бачив і, можливо, він за ним стежив, але я не знаю. Це гаманець Ілона Маска,

– розповів чоловік.

Студент зі штату Джорджія зізнався, що йому навряд чи вдасться витратити таку суму за все життя. Вільямсон заявив, що хоче допомагати людям, зокрема своїм рідним. Крім того, він замислюється над відкриттям безкоштовних медичних клінік.