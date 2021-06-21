Кристофер Уильямсон инвестировал всего 20 долларов в криптовалюту Rocket Bunny. В результате однажды утром он проснулся триллионером. В своем крипто кошельке он увидел 1,1 триллиона долларов.

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Виртуальный капитал

Уильямсон попытался перевести криптовалюту в другой кошелек, но ему это не удалось. После студент связался с биржей Coinbase, которую он использует для покупки и продажи цифровых валют. Сейчас мужчина находится в подвешенном состоянии, поскольку его счет заморожен. Уильямсон не может снять, купить или осуществлять операции, пока не получит ответа от компании.

Компания заявила, что изучает эту проблему. Кроме того, он обратился к разработчикам Rocket Bunny, но так и не получил никакой реакции. Инвестор сохраняет чувство юмора в этой ситуации.

Знаете вот, когда смотришь на сумму денег и как знаешь, что никогда в жизни столько я не получу,

– признался Уильямсон.

Сторонник криптовалюты даже написал Илону Маску в твиттере с надеждой, что миллиардер может дать ему совет по поводу его капитала.

Я надеюсь, что он на самом деле это видел и, возможно, он за ним следил, но я не знаю. Это кошелек Илона Маска,

– рассказал мужчина.

Студент из штата Джорджия признался, что ему вряд ли удастся потратить такую ​​сумму за всю жизнь. Уильямсон заявил, что хочет помогать людям. В частности, своим родным. Также он задумывается над открытием бесплатных медицинских клиник.