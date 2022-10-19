"Ми повернулися": завдяки чому акції Netflix різко злетіли в ціні

Один із найвідоміших стрімінгових сервісів у світі – Netflix – оприлюднив звіт за третій квартал 2022 року. Як на це відреагував ринок і який сигнал отримали інвестори – читайте далі.

Американська компанія повідомила, що за три місяці (липень – вересень) кількість підписників зросла на 2,4 мільйона осіб. Сервіс у третьому кварталі нарешті перестав втрачати клієнтів.

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Новий успіх Netflix

Загальна кількість підписників стрімінгового сервісу досягла позначки у 223 мільйони доларів. Цей показник виріс на 2,6% порівняно з попереднім роком. Додають, що результат за квартал більше як вдвічі перевершив прогнози щодо кількості нових користувачів.

Додамо, що питання кількості підписників протягом довгого періоду турбує компанію. Зокрема, навесні 2021 року капіталізація сервісу впала на 25 мільярдів доларів. Цю ситуацію прокоментував виконавчий директор компанії Рід Ґастінґс.

На щастя, ми покінчили з кварталами відтоку. Ми повернулися до приросту,

– заявив він.

Ці цифри по суті заперечили побоювання інвесторів щодо майбутніх показників компанії. Річ у тому, що після публікації звіту за квартал акції Netflix подорожчали відразу на понад 15% на пізніх торгах. Позиції американської компанії на фондовому ринку, на момент створення цього матеріалу:

Акції сервісу торгуються за ціною на рівні 271,10 долара за штуку;

за штуку; Ринкова капіталізація 107,1 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

У Netflix очікують, що до кінця четвертого кварталу 2022 року кількість передплатників зросте до 227 мільйонів акаунтів. Відома компанія із США завдячує такому успіху, зокрема, релізу цілої низки популярних серіалів. До цього переліку відносять:

Новий сезон "Дивних див",

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера".

Водночас компанія відзвітувала про незначне падіння чистого прибутку – з 1,44 мільярда доларів роком раніше до 1,4 мільярда доларів. Очільник Netflix підкреслив, що у четвертому кварталі й виторг, і прибуток компанії знизиться. Головні причини – сильні позиції долара на ринку та потужна інфляція.