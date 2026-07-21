Как изменятся правила подтверждения стажа?

После вступления этих изменений в силу украинцам не придется собирать документы для подтверждения страхового стажа. Но при условии, что необходимая информация уже имеется в государственных базах данных, говорится в Законе Украины № 4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно подтверждения страхового стажа".

Фактически произойдут следующие изменения:

ПФУ самостоятельно будет получать необходимые сведения из государственных электронных реестров;

если указанная информация уже имеется в реестрах, требовать подтверждения, в частности документальное, будет запрещено.

ПФУ сможет получить данные не только о трудовой деятельности, но и про:

заработную плату гражданина;

уплату ЕСВ;

а также другие данные, касающиеся именно назначения или перерасчета пенсии.

В то же время, если данных в реестрах нет, ПФУ уведомит об этом заявителя. Гражданину необходимо будет подтвердить страховой стаж другим способом. Например, это можно сделать через электронный кабинет Пенсионного фонда.

Напомним, продолжительность стажа влияет не только на размер пенсии. Также от этого показателя зависит срок выхода на заслуженный отдых. По состоянию на 2026 год на пенсию можно выйти в 60 лет, имея 33 года страхового стажа. В 63 года это реально сделать при наличии 23 лет стажа, в 65 – 15 лет.