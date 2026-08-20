Як купити страховий стаж у 2026 році

За інформацією Державної податкової служби, громадяни можуть укласти договір про добровільну сплату єдиного соціального внеску щонайменше на один рік. Це дозволяє компенсувати періоди, коли особа не мала офіційної роботи чи не провадила підприємницької діяльності.

Мінімальний страховий внесок за один місяць у 2026 році становить 1 902,34 гривні. Це значення розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати (нині вона 8 647 гривень). Відповідно, за цілий рік додаткового стажу доведеться сплатити як мінімум – 22 828,08 гривні.

Зауважимо, якщо необхідно докупити стаж за минулі періоди, мінімальний платіж подвоюється і складає 3 804,68 гривні за кожен місяць. При цьому всю суму за договором за минулі роки потрібно внести повністю протягом 10 днів після його укладення.

Коли купівля стажу може виявитися марною

Експерти застерігають, що купівля додаткових місяців не завжди дає очікуваний фінансовий результат для тих, хто вже отримує пенсію.

Річ у тім, що стаж за добровільні внески безперешкодно враховують під час первинного призначення пенсії. Однак для людей, яким виплату вже оформили, додатково набутий стаж не обов'язково стане законною підставою для її перерахунку.

Зверніть увагу! Укласти договір про добровільну сплату внесків можуть українці віком від 16 років, але лише за ті періоди, коли вони не були застраховані. Якщо особа працювала офіційно, але роботодавець не сплачував внески, докупити такий стаж за цією схемою неможливо.

До слова, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно від 23 років стажу, а у 65 років мінімальна вимога становить 15 років.