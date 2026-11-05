Брак стажу для пенсії: скільки коштує докупити необхідні роки з 1 листопада

Adv

Скільки коштує докупити страховий стаж із 1 листопада

Брак навіть кількох місяців страхового стажу може відтермінувати вихід на пенсію на роки, проте проблему можна вирішити самостійно. Громадяни віком від 16 років, які не підлягають обов'язковому страхуванню, можуть укласти договір добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), повідомляє Державна податкова служба.

Сума безпосередньо залежить від періоду, за який сплачуються внески. Якщо договір укладається на майбутнє (щонайменше на один рік), щомісячний платіж становить 1 902,34 гривні – це 22% від зарплатного мінімуму. Тобто рік майбутнього стажу коштуватиме 22 828,08 гривні.

У яку суму обійдеться купівля минулих років

Якщо необхідно закрити дірки у трудовому стажі за попередні роки, тариф зростає вдвічі. За кожен місяць минулого періоду без офіційної роботи чи підприємницької діяльності доведеться сплатити 3 804,68 гривні. Отже, повний рік стажу за минулий час витягне з гаманця одразу 45 656,16 гривні.

Ключова вимога для купівлі стажу заднім числом – усю розраховану суму потрібно внести повністю протягом 10 днів після укладення угоди. Водночас закон забороняє докуповувати стаж за цим механізмом особам, за яких роботодавці не платили внески через надані державою пільги.

Як правильно подати документи та оформити договір

Оформити договір про добровільну сплату можна як особисто у паперовому вигляді, так і дистанційно в електронній формі через податкову службу. Для цього майбутньому пенсіонеру знадобиться мінімальний пакет документів:

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

трудова книжка (за наявності);

довідка про страховий стаж за формою ОК-5.

Чому проблема дефіциту стажу стає все гострішою

В Україні триває поетапне підвищення вимог до страхового стажу, необхідного для виходу на заслужений відпочинок. Щороку норми зростають, через що тисячі людей опиняються перед ризиком залишитися без виплат.

Зауважимо, збільшуються вимоги саме для виходу на пенсію в 60 та 63 років. А от в 65 і надалі буде достатньо 15 років стажу.