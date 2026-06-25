Який стаж не зараховують до загальної кількості?

Не весь час роботи можуть зарахувати в загальну кількість стажу, повідомляє ПФУ.

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Після початку 2004 року, в Україні існує поняття страхового стажу. Він зараховується так:

зараховуються періоди, за які сплачено ЄСВ;

але ці внески не можуть бути менше мінімального значення.

Нагадаємо! Наразі мінімальний розмір ЄСВ це 22% від мінімальної заробітної плати. Тобто, станом на 2026 рік – 1 902,34 гривні на місяць

Якщо особа працювала неофіційно, цей час роботи не дораховується до загальної кількості стажу. Себто, такі роки не вплинуть на нарахування пенсії.

До того ж трудовий стаж було прирівняно до страхового. Відповідно, роки, набуті до 2004 року не втрачаються і враховуються при розрахунку пенсії.

Нагадаємо, для виходу на пенсію особа має набути мінімум стажу. Станом на 2026 рік, для 60 років мінімальна вимога – 33 роки страхового стажу, для 63 років – 23 роки стажу, для 65 – 15 років.