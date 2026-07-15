Яка буде пенсія, якщо є тільки 11 років страхового стажу

Наприклад, для отримання виплат з 60 років, необхідно мати 33 роки стажу, про що пише Пенсійний фонд України.

Для того, аби стати пенсіонером у 63 роки, слід мати не менше 23 років стажу.

А для того, щоб вийти у 65 – щонайменше 15 років стажу.

Таким чином, якщо людина має 11 років страхового стажу, то не може претендувати на звичайну пенсію. Їй передбачена лише соціальна державна допомога.

Слід також додати, що щороку страховий стаж, який надає право виходу на пенсію у 60 років, буде зростати на 12 місяців. Наприклад, вже у 2028 році він становитиме 35 років.

Таким чином, лише після 15 років роботи, за якої було сплачено внески, є можливість отримувати пенсію. Зокрема, слід враховувати законодачі вимоги, які регулярно оновлюються в Україні.

Що ще варто знати про страховий стаж

Українці, зокрема, можуть докупити страховий стаж. Мінімальна сплата єдиного внеску у поточному році становить 1 902,34 гривні на місяць.

Але це не завжди вигідне рішення. Іноді підвищення пенсії може бути незначним, навіть попри купівлю стажу.