Какой будет пенсия, если страховой стаж составляет всего 11 лет

Например, для получения выплат с 60 лет необходимо иметь 33 года стажа, почему это указано в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, необходимо иметь не менее 23 лет стажа.

А для выхода на пенсию в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Таким образом, если у человека 11 лет страхового стажа, он не может претендовать на обычную пенсию. Ему предусмотрена только социальная государственная помощь.

Следует также добавить, что ежегодно страховой стаж, дающий право на выход на пенсию в 60 лет, будет увеличиваться на 12 месяцев. Например, уже в 2028 году он составит 35 лет.

Таким образом, только после 15 лет работы, за которую были уплачены взносы, появляется возможность получать пенсию. В частности, следует учитывать законодательные требования, которые регулярно обновляются в Украине.

Что еще стоит знать о страховом стаже

Украинцы, в частности, могут докупить страховой стаж. Минимальный размер единого взноса в текущем году составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Но это не всегда выгодное решение. Иногда повышение пенсии может быть незначительным, даже несмотря на выкуп стажа.