Це зовсім не підробка: який мають вигляд оновлені 100 доларів
- Нова банкнота 100 доларів має синій колір та інноваційні елементи захисту, зокрема 3D стрічку.
- Дизайн банкноти змінили, збільшивши портрет Франкліна і прибравши рамку навколо нього.
Ще у 2013 році вийшла нова банкнота номіналом 100 доларів. Вона відчутно відрізняється від попередніх зразків. Зокрема, нова банкнота синього кольору.
Чим відрізняються нові 100 доларів?
Нова банкнота має оновлені інноваційні елементи захисту, повідомляє 24 Канал.
Наприклад, на цій купюрі захисна 3D стрічка:
- яка може рухатись;
- є голографічною;
- та має приховані символи.
Також захисним елементом є зображення чорнильниці. Там при зміні кута огляду можна побачити маленький малюнок дзвоника.
Як виглядають нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn
Змінився і дизайн банкноти:
- портрет Франкліна збільшили;
- тепер прибрана рамка навколо портрета "батька-засновника США".
Цікаво! Для додаткового захисту, було зроблено мікродрук на одязі Франкліна.
Що ще варто знати про долари?
Найбільша доларова банкнота, яка колись існувала, мала номінал – 100 000. Цю купюру використовували, виключно, банки ФРС для внутрішніх операцій, повідомляє National Museum of American History.
Ще в минулому столітті в обігу перебували купюри 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів, зазначає U.S.Currency. Їх вирішили вивести, бо зникла потреба у використанні.