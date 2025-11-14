Це зовсім не підробка: який мають вигляд оновлені 100 доларів

Ще у 2013 році вийшла нова банкнота номіналом 100 доларів. Вона відчутно відрізняється від попередніх зразків. Зокрема, нова банкнота синього кольору.

Чим відрізняються нові 100 доларів?

Нова банкнота має оновлені інноваційні елементи захисту, повідомляє 24 Канал.

Наприклад, на цій купюрі захисна 3D стрічка:

яка може рухатись;

є голографічною;

та має приховані символи.

Також захисним елементом є зображення чорнильниці. Там при зміні кута огляду можна побачити маленький малюнок дзвоника.



Як виглядають нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn

Змінився і дизайн банкноти:

портрет Франкліна збільшили;

тепер прибрана рамка навколо портрета "батька-засновника США".

Цікаво! Для додаткового захисту, було зроблено мікродрук на одязі Франкліна.

Що ще варто знати про долари?