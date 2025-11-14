Это вовсе не подделка: как выглядят обновленные 100 долларов

Еще в 2013 году вышла новая банкнота номиналом 100 долларов. Она ощутимо отличается от предыдущих образцов. В частности, новая банкнота синего цвета.

Чем отличаются новые 100 долларов?

Новая банкнота имеет обновленные инновационные элементы защиты, сообщает 24 Канал.

Читайте также Более 25 миллионов долларов за камень: что произошло на швейцарском аукционе

Например, на этой купюре защитная 3D лента;

которая может двигаться;

и является голографической;

к тому же на ней можно обнаружить скрытые символы.

Также защитным элементом является изображение чернильницы. Там при изменении угла обзора можно увидеть маленький рисунок колокольчика.



Как выглядят новые и старые 100 долларов / Скриншот с munbyn

Изменился и дизайн банкноты:

портрет Франклина увеличили;

теперь убрана рамка вокруг портрета "отца-основателя США".

Интересно! Для дополнительной защиты, была сделана микропечать на одежде Франклина.

Что еще стоит знать о долларах?