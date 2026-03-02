Якщо немає стажу, яка буде пенсія у 2026 році
- У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки, а у 65 років — 15 років.
- Соціальна допомога для осіб без достатнього стажу залежить від прожиткового мінімуму.
Стаж впливає на розмір пенсії. Також цей показник визначає в якому віці особа мож піти на заслужений відпочинок. У 2026 році вимоги до стажу дещо змінилися.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
Яку мінімальну кількість потрібно набути, щоб вийти на пенсію у 2026:
- для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати не менш як – 33 роки стажу;
- у 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років.
Яку виплату можна отримати, якщо не маєш достатньо стажу?
Бувають випадки, коли особа не встигла набути достатньо стажу. В такому випадку вона має право на спеціальну допомогу.
Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму,
– повідомляє Кабмін.
У 2026 розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс. Він тепер складає – 2 595 гривні, повідомляє ПФУ.
Водночас потрібно розуміти, що соціальна пенсія надається, якщо:
- особа сягнула 65 років;
- не має визначеної мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію за віком (наразі 15 років);
- не працює.
Що важливо знати українцям про стаж?
При розрахунку пенсії враховується лише офіційний стаж. Тобто, той, який підтверджено. Наразі в страховий стаж зараховуються лише періоди, за які сплачено ЄСВ. При чому, цей внесок враховується, якщо він не менше мінімального.
Українці мають змогу докупити стаж. Аби зарахували повний місяць, потрібно сплатити мінімальний внесок, який розраховується як – 22% від встановленої нині мінімалки 8 647 гривень. Тобто, наразі це 1 902,34 гривні на місяць. Відповідно, рік стажу коштує – 22 828,08 гривень.