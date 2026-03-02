Укр Рус
2 березня, 08:46
3

Якщо немає стажу, яка буде пенсія у 2026 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки, а у 65 років — 15 років.
  • Соціальна допомога для осіб без достатнього стажу залежить від прожиткового мінімуму.

Стаж впливає на розмір пенсії. Також цей показник визначає в якому віці особа мож піти на заслужений відпочинок. У 2026 році вимоги до стажу дещо змінилися.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Яку мінімальну кількість потрібно набути, щоб вийти на пенсію у 2026:

  • для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати не менш як – 33 роки стажу;
  • у 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;
  • у 65 років – 15 років.

Яку виплату можна отримати, якщо не маєш достатньо стажу?

Бувають випадки, коли особа не встигла набути достатньо стажу. В такому випадку вона має право на спеціальну допомогу.

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму, 
– повідомляє Кабмін.

У 2026 розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс. Він тепер складає – 2 595 гривні, повідомляє ПФУ.

Водночас потрібно розуміти, що соціальна пенсія надається, якщо:

  • особа сягнула 65 років;
  • не має визначеної мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію за віком (наразі 15 років);
  • не працює.

Що важливо знати українцям про стаж?

  • При розрахунку пенсії враховується лише офіційний стаж. Тобто, той, який підтверджено. Наразі в страховий стаж зараховуються лише періоди, за які сплачено ЄСВ. При чому, цей внесок враховується, якщо він не менше мінімального.

  • Українці мають змогу докупити стаж. Аби зарахували повний місяць, потрібно сплатити мінімальний внесок, який розраховується як – 22% від встановленої нині мінімалки 8 647 гривень. Тобто, наразі це 1 902,34 гривні на місяць. Відповідно, рік стажу коштує – 22 828,08 гривень.