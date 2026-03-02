Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?
Минимум стажа, который нужно приобрести, зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
Какое минимальное количество нужно приобрести, чтобы выйти на пенсию в 2026:
- для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее – 33 года стажа;
- в 63 года минимум составляет – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Какую выплату можно получить, если не имеешь достаточно стажа?
Бывают случаи, когда человек не успел приобрести достаточно стажа. В таком случае он имеет право на специальную помощь.
Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность и с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума,
– сообщает Кабмин.
В 2026 размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вырос. Он теперь составляет – 2 595 гривны, сообщает ПФУ.
В то же время нужно понимать, что социальная пенсия предоставляется, если:
- лицо достигло 65 лет;
- не имеет определенного минимального количества стажа для выхода на пенсию по возрасту (сейчас 15 лет);
- не работает.
Что важно знать украинцам о стаже?
При расчете пенсии учитывается только официальный стаж. То есть, тот, который подтвержден. Сейчас в страховой стаж засчитываются только периоды, за которые уплачен ЕСВ. Причем, этот взнос учитывается, если он не меньше минимального.
Украинцы имеют возможность докупить стаж. Чтобы зачислили полный месяц, нужно оплатить минимальный взнос, который рассчитывается как – 22% от установленной ныне минималки 8 647 гривен. То есть, сейчас это 1 902,34 гривны в месяц. Соответственно, год стажа стоит – 22 828,08 гривны.