Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Яку мінімальну кількість потрібно набути, щоб вийти на пенсію у 2026:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати не менш як – 33 роки стажу;

у 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Яку виплату можна отримати, якщо не маєш достатньо стажу?

Бувають випадки, коли особа не встигла набути достатньо стажу. В такому випадку вона має право на спеціальну допомогу.

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму,

– повідомляє Кабмін.

У 2026 розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс. Він тепер складає – 2 595 гривні, повідомляє ПФУ.

Водночас потрібно розуміти, що соціальна пенсія надається, якщо:

особа сягнула 65 років;

не має визначеної мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію за віком (наразі 15 років);

не працює.

Що важливо знати українцям про стаж?