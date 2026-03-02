Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Березень приніс численні доплати: які суми встановили для пенсіонерів після 65 та 75 років

Яку мінімальну кількість потрібно набути, щоб вийти на пенсію у 2026:

  • для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати не менш як – 33 роки стажу;
  • у 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;
  • у 65 років – 15 років.

Яку виплату можна отримати, якщо не маєш достатньо стажу?

Бувають випадки, коли особа не встигла набути достатньо стажу. В такому випадку вона має право на спеціальну допомогу.

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму,
– повідомляє Кабмін.

У 2026 розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс. Він тепер складає – 2 595 гривні, повідомляє ПФУ.

Водночас потрібно розуміти, що соціальна пенсія надається, якщо:

  • особа сягнула 65 років;
  • не має визначеної мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію за віком (наразі 15 років);
  • не працює.

Що важливо знати українцям про стаж?

  • При розрахунку пенсії враховується лише офіційний стаж. Тобто, той, який підтверджено. Наразі в страховий стаж зараховуються лише періоди, за які сплачено ЄСВ. При чому, цей внесок враховується, якщо він не менше мінімального.

  • Українці мають змогу докупити стаж. Аби зарахували повний місяць, потрібно сплатити мінімальний внесок, який розраховується як – 22% від встановленої нині мінімалки 8 647 гривень. Тобто, наразі це 1 902,34 гривні на місяць. Відповідно, рік стажу коштує – 22 828,08 гривень.