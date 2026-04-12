Скільки років стажу треба для мінімальної пенсії?

Право на мінімальну пенсію напряму залежить від страхового стажу, і саме з цим показником у багатьох виникають труднощі. В Україні діє поетапна модель: чим раніше людина планує вийти на пенсію, тим більше років офіційної роботи потрібно підтвердити, уточнює Пенсійний фонд.

Наразі для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо цього недостатньо, пенсійний вік фактично зміщується: у 63 роки потрібно вже від 23 років стажу, а у 65 років мінімум 15 років. Водночас ці вимоги поступово зростають, а це означає, що з кожним роком планка стажу підвищується.

Таким чином, саме стаж залишається ключовим вхідним квитком до пенсії. І саме через його нестачу значна частина українців або відкладає вихід на пенсію, або змушена розраховувати лише на базову соціальну підтримку.

Що впливає на розмір пенсії?

Однак сам по собі стаж гарантує лише право на пенсію, а не її розмір. На суму виплат суттєво впливає рівень офіційного доходу, з якого сплачувалися внески. Саме тому навіть за достатнього стажу багато українців отримують мінімальні суми через низькі або тіньові зарплати у минулому, пояснює ПФУ.

Є й інший важливий нюанс: до страхового стажу зараховуються не лише роки роботи. У певних випадках враховуються періоди навчання (за старими правилами), декретної відпустки, військової служби або догляду за дитиною. Водночас неофіційна зайнятість або робота без сплати ЄСВ до стажу не входять.

Довідково: Якщо ж людина не набрала навіть мінімальних 15 років стажу, пенсія за віком їй не призначається. У такому випадку держава передбачає інший механізм як тимчасову соціальну допомогу. Її розмір визначається індивідуально та залежить від доходів сім’ї, але має встановлені межі.

Який розмір мінімальної пенсії в Україні?