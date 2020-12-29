Учасники фінансового ринку чекають на зниження курсу американської валюти і в наступному році. Що прогнозують експерти – читайте на Фінанси24.

Спекулятивно налаштовані учасники світового фінансового ринку збільшили свої ставки на падіння долара США з початку 2021 року, про що повідомляє Bloomberg із покликанням на дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC). Зокрема, чистий об'єм коротких позицій спекулянтів за ф'ючерсами на індекс ICE Dollar досяг максимального значення з березня 2011 року.

Що таке ICE Dollar? Це індекс, який відслідковує курс долара США щодо інших основних світовий валют – євро, японської єни, британського фунта, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка.

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Цьогоріч індекс ICE Dollar впав на понад 6%, тому що гравці ринку позбавлялися від долара на тлі послаблення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) та зниження цікавості до захисних активів.

Аналітики Goldman Sachs Asset Management очікують, що американська нацвалюта падатиме і в 2021 році. Динаміка ліквідності і потік новин про коронавіруси можуть вплинути на термін ослаблення долара, але не обов'язково вплинуть на середньостроковий спадний тренд валюти, вважають експерти.

Курс євро по відношенню до долара може зрости з поточного рівня у 1,226 долара до 1,25 долара до кінця 2021 року, прогнозують у Goldman Sachs.

У Citigroup також очікують ослаблення американської валюти. На думку експертів банку, якщо вакцини від коронавірусу швидко поширюватимуться світом і допоможуть оживити світову торгівлю та економічне зростання, курс долара може впасти на 20% у 2021 році.

Ще одним негативним для американської валюти фактором може стати політика низьких ставок ФРС США, оскільки інвестори будуть "виходити" з американських активів у міжнародні в пошуках більш високих доходів.

До кінця наступного року в Citigroup очікують зростання курсу євро до долара до 1,24 долара.