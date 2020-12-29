Участники рынка ожидают снижения курса американской валюты и в следующем году. Что прогнозируют эксперты – читайте на Финансы24.

Спекулятивно настроенные участники мирового рынка увеличили свои ставки на падение доллара США с начала 2021, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В частности, чистый объем коротких позиций спекулянтов по фьючерсам на индекс ICE Dollar достиг максимального значения с марта 2011 года.

Что такое ICE Dollar? Это индекс, который отслеживает курс доллара США относительно других основных мировых валют – евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Реалии 2020 года и прогнозы на 2021-й

В этом году индекс ICE Dollar упал более чем 6%, так как игроки рынка избавлялись от доллара на фоне ослабления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и снижения интереса к защитным активам.

Аналитики Goldman Sachs Asset Management ожидают, что американская нацвалюта будет падать и в 2021 году. Динамика ликвидности и поток новостей о коронавирусе могут повлиять на срок ослабления доллара, но не обязательно повлияют на среднесрочный нисходящий тренд валюты, считают эксперты.

Курс евро по отношению к доллару может вырасти с текущего уровня в 1,226 доллара до 1,25 доллара к концу 2021, прогнозируют в Goldman Sachs.

В Citigroup также ожидают ослабления американской валюты. По мнению экспертов банка, если вакцина от коронавируса будет быстро распространяться по миру и поможет оживить мировую торговлю и экономический рост, курс доллара может упасть на 20% в 2021 году.

Еще одним негативным для американской валюты фактором может стать политика низких ставок ФРС США, поскольку инвесторы будут "выходить" из американских активов в международные в поисках более высоких доходов.

К концу следующего года в Citigroup ожидают роста курса евро к доллару до 1,24 доллара.