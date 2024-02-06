Статки Цукерберга зросли

Акції Meta здорожчали на 20% та завершили торги на рівні 474,99 долара за папір, що є рекордом. Засновнику і главі Meta Марку Цукербергу належать 13% акцій компанії, тому його статки зросли до 170 мільярдів доларів. Це дозволили йому посісти четверте місце у списку найбагатших людей світу та випередити Біла Гейтса.

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На початку 2024 року цінні папери Meta зросли на 34%, тоді як статки Цукерберга підскочили на 42,4 мільярда доларів за понад місяць. Ринкова вартість компанії збільшилася у 2,5 раза та становить 1,22 трильйона доларів.

Зверніть увагу! Таким чином Цукерберг отримуватиме 700 мільйонів доларів на рік коштом дивідендів, без урахування податків. Квартальні дивіденди встановлені на рівні 50 центів на акцію.

Аналітики переглянули свої оцінки акцій Meta через такі фактори:

відмінні квартальні показники;

оголошені дивіденди;

анонсована програма викупу акцій на 50 мільярдів доларів.

Наприклад аналітик Raymond James Джош Бек підвищив цільову ціну акцій Meta на 100 – 550 доларів за акцію. Він вважає, що компанія збільшить виторг на 25 – 60 мільярдів доларів на рік завдяки впровадженню ШІ.