Статки Цукерберга зросли
Акції Meta здорожчали на 20% та завершили торги на рівні 474,99 долара за папір, що є рекордом. Засновнику і главі Meta Марку Цукербергу належать 13% акцій компанії, тому його статки зросли до 170 мільярдів доларів. Це дозволили йому посісти четверте місце у списку найбагатших людей світу та випередити Біла Гейтса.
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На початку 2024 року цінні папери Meta зросли на 34%, тоді як статки Цукерберга підскочили на 42,4 мільярда доларів за понад місяць. Ринкова вартість компанії збільшилася у 2,5 раза та становить 1,22 трильйона доларів.
Аналітики переглянули свої оцінки акцій Meta через такі фактори:
- відмінні квартальні показники;
- оголошені дивіденди;
- анонсована програма викупу акцій на 50 мільярдів доларів.
Наприклад аналітик Raymond James Джош Бек підвищив цільову ціну акцій Meta на 100 – 550 доларів за акцію. Він вважає, що компанія збільшить виторг на 25 – 60 мільярдів доларів на рік завдяки впровадженню ШІ.