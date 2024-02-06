Состояние Цукерберга выросло

Акции Meta подорожали на 20% и завершили торги на уровне 474,99 доллара за бумагу, что является рекордом. Основателю и главе Meta Марку Цукербергу принадлежат 13% акций компании, поэтому его состояние выросло до 170 миллиардов долларов. Это позволили ему занять четвертое место в списке самых богатых людей мира и опередить Билла Гейтса.

Читайте также Трамп призывает "убить" соглашение о помощи Украине: как эксперты объясняют влияние экс-президента

В начале 2024 года ценные бумаги Meta выросли на 34%, тогда как состояние Цукерберга подскочило на 42,4 миллиарда долларов за более чем месяц. Рыночная стоимость компании увеличилась в 2,5 раза и составляет 1,22 триллиона долларов.

Обратите внимание! Таким образом Цукерберг будет получать 700 миллионов долларов в год за счет дивидендов, без учета налогов. Квартальные дивиденды установлены на уровне 50 центов на акцию.

Аналитики пересмотрели свои оценки акций Meta из-за таких факторов:

отличные квартальные показатели;

объявленные дивиденды;

анонсированная программа выкупа акций на 50 миллиардов долларов.

Например, аналитик Raymond James Джош Бек повысил целевую цену акций Meta на 100 – 550 долларов за акцию. Он считает, что компания увеличит выручку на 25 – 60 миллиардов долларов в год благодаря внедрению ИИ.