Чому зростають статки Трампа?

Статки Трампа та його родини залишаються значними, попри нещодавнє падіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Завдяки чому статки Трампа зростають:

Ще перед другою інавгурацією Дональд та Меланія випустили власні мемкоїни. Ціна цих монет ненадовго зросла. Потім вона відчутно впала. Попри це, родина американського президента, завдяки мемкоїнам збагатилась на більш як 200 мільйонів доларів.

Окрім цього, Трамп та його сини стали співзасновниками криптоплатформи World Liberty Financial. Це відбулося ще за декілька тижнів до виборів у 2024 році, повідомляє WSJ.

Один з найбільших активів Трампа, частка в Trump Media, різко зросла в ціні в грудні після оголошення про злиття з компанією з ядерного синтезу TAE Technologies, хоча її вартість все ще знизилася більш ніж на 70% від січневих максимумів,

– наголошує видання.

Важливо! Наразі статки родини Трампа оцінюються в 6,8 мільярда доларів.

Цікаво, що у 2025 році 500 найбагатших людей світу збільшили свої статки на 2,2 трильйона доларів. Тепер їх сукупний чистий капітал – приблизно 11,9 трильйона доларів.

Як зросли статки найбагатших людей у 2025?