Почему растет состояние Трампа?
Состояние Трампа и его семьи остаются значительными, несмотря на недавнее падение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Благодаря чему состояние Трампа растет:
- Еще перед второй инаугурацией Дональд и Мелания выпустили собственные мемокоины. Цена этих монет ненадолго выросла. Затем она ощутимо упала. Несмотря на это, семья американского президента, благодаря мемокоинам обогатилась на более чем 200 миллионов долларов.
- Кроме этого, Трамп и его сыновья стали соучредителями криптоплатформы World Liberty Financial. Это произошло еще за несколько недель до выборов в 2024 году, сообщает WSJ.
Один из крупнейших активов Трампа, доля в Trump Media, резко выросла в цене в декабре после объявления о слиянии с компанией по ядерному синтезу TAE Technologies, хотя ее стоимость все еще снизилась более чем на 70% от январских максимумов,
– отмечает издание.
Важно! Сейчас состояние семьи Трампа оценивается в 6,8 миллиарда долларов.
Интересно, что в 2025 году 500 самых богатых людей мира увеличили свое состояние на 2,2 триллиона долларов. Теперь их совокупный чистый капитал – примерно 11,9 триллиона долларов.
Как выросло состояние самых богатых людей в 2025 году?
Соучредитель Oracle Ларри Эллисон смог увеличить свое состояние на 89 миллиардов долларов. Такой рост стал возможным после того, как компания опубликовала отчет о развитии ИИ. Сейчас чистый капитал Эллисона – 249,8 миллиарда долларов.
Илон Маск в этом году стал абсолютным рекордсменом. Его годовая прибыль достигла – 190,3 миллиарда долларов. А вот чистый капитал миллиардера теперь – 622,7 миллиарда долларов. Этому, в частности, способствовала продажа акций SpaceX. После этого, компания стала самой ценной частной организацией.