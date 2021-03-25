Їжа майбутнього: стартап залучив 200 мільйонів доларів для виготовлення м'яса з пробірки

Стартап Eat Just, який виготовляє м'ясо з пробірки та яйця без яєць, залучив 200 мільйонів доларів в новому раунді інвестицій. Хто погодився вкласти гроші в цей проєкт – читайте далі.

Цей раунд фінансування проходив під керівництвом Управління інвестицій Катару за участі інвестиційних компаній Charlesbank Capital Partners і Vulcan Capital, засновником яких є один з творців Microsoft Пол Аллен.

Управління інвестицій Катару – це суверенний фонд багатства держави, який був створений у 2005 році з метою зміцнення економіки.

Безпека та здоров'я, або куди витратять гроші

Співзасновник та генеральний директор стартапу Джош Тетрік зазначив, що вони обирали інвесторів, які мають знання та досвід співпраці з компаніями, які трансформують різні галузі.

За його словами, Eat Just прагне розпочати роботу над створення безпечнішої, стійкішої та здоровішої продовольчої системи.

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З 2011 року американський стартап залучив понад 650 мільйонів доларів інвестицій. Ці кошти були витрачені на створення потужностей для виготовлення продуктів-замінників яєць та для нової лінії "вирощеного" в лабораторії м'яса.

Яйця / Фото unsplash

На цей момент вартість компанії оцінюють в 1,2 мільярда доларів США. Продукцію компанії наразі продають більше, ніж у 20 тисячах магазинів та понад тисячі закладів громадського харчування.

За даними видання Green Queen, американський стартап Eat Just також активно розвивається в країнах Азії. Зокрема, йдеться про Макао, Сінгапур, Китай та Гонконг. Цікаво, що у 2020 році Сінгапур першим у світі дозволив компанії популяризувати та продавати штучно створене м'ясо птиці.