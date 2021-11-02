Стартап, який заснували 19-річні юнаки, залучив 60 мільйонів: скільки тепер коштує компанія

Двоє 19-річних підприємців на початку 2021 року заснували власну компанію з доставки продуктів. Заради цього проєкту вони навіть покинули навчання у Стенфордському університеті.

Стартап з доставки продуктів Zepto за 10 хвилин залучив інвестиції у розмірі 60 мільйонів доларів. Компанія прагне розвиватися на ринку в Індії, який швидко зростає. Засновники Zepto – Аадит Паліча та Кайвалія Вохра.

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Індійський стартап залучив мільйонні інвестиції

Інвестиційний раунд очолила американська компанія Glade Brook Capital. Фінанси також надали Nexus та фонд Y Combinator. Крім того, бізнес-ангели Лачі Грум, Нірадж Арора й Манік Гупта підтримали стартап. Після цього вартість компанії Zepto коливається в діапазоні від 200 до 300 мільйонів доларів. За даними TechCrunch, оцінка стартапу становить 225 мільйонів доларів.

Бізнес-ангели Це заможні люди, які вкладають кошти у стартапи, як правило, в обмін на конвертований борг або частку в компанії.

Компанія прагне залучити 800 мільйонів користувачів смартфонів у країні. На ринку Індії Zepto чекає жорстка конкуренція. Стартапу доведеться боротися за клієнтів з такими компаніями як Pickily;

Dunzo та Swiggy за підтримки Google;

Grofers з SoftBank Group Corp.

Стартап Zepto залучив мільйонні інвестиції / Фото Zepto

Grofers, як Zepto, пропонує своїм клієнтам доставку заа Dunzo –. У червні платформа Swiggy для доставки завершила інвестиційний раунд надоларів.

Проте співзасновник Zepto Аадит Паліча заявив, що компанія лише набирає оберти. Він додав, що конкурентам стартапу Swiggy та Grofers, які мають хороше фінансування, "знадобилося 7 років, щоб побудувати, те, що вони створять за наступні 18 місяців".