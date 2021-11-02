Стартап з доставки продуктів Zepto за 10 хвилин залучив інвестиції у розмірі 60 мільйонів доларів. Компанія прагне розвиватися на ринку в Індії, який швидко зростає. Засновники Zepto – Аадит Паліча та Кайвалія Вохра.
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Індійський стартап залучив мільйонні інвестиції
Інвестиційний раунд очолила американська компанія Glade Brook Capital. Фінанси також надали Nexus та фонд Y Combinator. Крім того, бізнес-ангели Лачі Грум, Нірадж Арора й Манік Гупта підтримали стартап. Після цього вартість компанії Zepto коливається в діапазоні від 200 до 300 мільйонів доларів. За даними TechCrunch, оцінка стартапу становить 225 мільйонів доларів.
Бізнес-ангелиЦе заможні люди, які вкладають кошти у стартапи, як правило, в обмін на конвертований борг або частку в компанії.
Компанія прагне залучити 800 мільйонів користувачів смартфонів у країні. На ринку Індії Zepto чекає жорстка конкуренція. Стартапу доведеться боротися за клієнтів з такими компаніями як
- Pickily;
- Dunzo та Swiggy за підтримки Google;
- Grofers з SoftBank Group Corp.
Стартап Zepto залучив мільйонні інвестиції / Фото Zepto
Проте співзасновник Zepto Аадит Паліча заявив, що компанія лише набирає оберти. Він додав, що конкурентам стартапу Swiggy та Grofers, які мають хороше фінансування, "знадобилося 7 років, щоб побудувати, те, що вони створять за наступні 18 місяців".