Чи приймають старі пилососи на металобрухт

Українське законодавство визначає побутовий металобрухт як непридатні для використання вироби побутового призначення або їхні частини, що містять чорні чи кольорові метали та втратили експлуатаційну цінність. Тому металеві компоненти старого пилососа потенційно можуть становити інтерес для заготівельників.

Здати старий пилосос на металобрухт потенційно можна, адже всередині побутової техніки є металеві деталі. Зокрема, електродвигун може містити мідь, а корпус та окремі елементи конструкції – сталь або інші метали.

Важливо! Водночас це не означає, що будь-який пункт приймання погодиться забрати пилосос цілком. Прилад складається не лише з металу, а й із пластику, гуми, проводів та інших компонентів. Через це приймальник може попросити попередньо розібрати техніку або взагалі відмовитися її приймати.

Важить і кількість металу, яку можна отримати з конкретної моделі. Оскільки пилосос – це змішаний виріб, його вартість не можна визначити за тарифом на кілограм чистої міді чи сталі. Потрібно з'ясувати, які саме компоненти приймають у конкретному пункті та як їх оцінюють.

Як підготувати пилосос і чи можна заробити на його здаванні

Перед тим як везти старий пилосос до пункту приймання, варто зателефонувати туди й уточнити, чи приймають побутову електротехніку. Також потрібно запитати, чи можна здати прилад цілком, чи приймають лише розібрані металеві деталі та чи є мінімальна вага партії.

Зверніть увагу! Якщо пункт погоджується приймати лише метал, його можуть попросити відокремити від пластику та інших неметалевих матеріалів. Проте самостійно розбирати прилад варто лише за умови, що це безпечно: передусім пилосос потрібно від'єднати від електромережі. Якщо людина не має відповідних навичок, краще доручити розбирання фахівцю або обрати пункт, який приймає техніку без попередньої підготовки.

Чи вдасться заробити на старому пилососі, залежить від кількості металу, його виду та актуальних розцінок. Якщо прилад невеликий, а металевих компонентів у ньому небагато, сума може бути незначною. До того ж витрати часу на розбирання та доставку варто врахувати перед здаванням.

Є й інший варіант – передати несправну техніку на спеціалізоване збирання електронних відходів. Закон України «Про управління відходами» передбачає роздільне збирання електричного та електронного обладнання й передавання таких відходів суб'єктам господарювання, які займаються управлінням відходами.

Важливо! Отже, старий пилосос можна спробувати здати на металобрухт, але перед поїздкою краще перевірити умови приймання. Якщо пункт не приймає прилади цілком, варто порівняти можливу вартість металевих деталей із витратами на розбирання або пошук спеціалізованого способу утилізації.

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