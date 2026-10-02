Які старі труби можна здати на металобрухт

Старі металеві труби можуть підпадати під поняття металобрухту, якщо вони втратили експлуатаційну цінність і містять чорні або кольорові метали чи їхні сплави. Закон України "Про металобрухт" визначає металобрухт як непридатні для прямого використання вироби або їхні частини, які втратили експлуатаційну цінність.

Зверніть увагу! Тобто труби, які демонтували під час ремонту будинку чи квартири і які більше не планують використовувати за призначенням, загалом можуть бути здані як металобрухт. Важливо, щоб людина була їхнім законним власником.

Для фізичних осіб закон передбачає можливість здійснювати операції саме з побутовим металобрухтом. До нього належать непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або їхні частини, які містять чорні чи кольорові метали та втратили експлуатаційну цінність.

Тому звичайні металеві труби, демонтовані з власного житла, можуть бути передані до пункту приймання, якщо вони відповідають цим критеріям.

Пам'ятайте! Водночас важливо не плутати здачу власного старого майна з незаконним демонтажем чужих металевих конструкцій. Походження металу має значення, адже закон регулює операції з металобрухтом, а приймання від населення передбачає ідентифікацію продавця та документальне оформлення.

Як відбувається здача труб і що з податками

Здати побутовий металобрухт можна через спеціалізоване підприємство або його приймальний пункт. Під час приймання від фізичної особи потрібно пред'явити документ, що посвідчує особу, а операція оформлюється актом приймання. У документі, зокрема, зазначають дані продавця, вагу, вартість та опис металобрухту.

Це означає, що для здачі старих труб просто привезти метал і отримати гроші без оформлення операції за правилами не повинно бути достатньо. Пункт приймання має зафіксувати операцію відповідними документами.

Зверніть увагу! Окремо виникає питання оподаткування отриманих коштів. ДПС зазначає, що доходи фізособи від продажу вживаного майна, яке не є особистими речами, можуть належати до оподатковуваних доходів. Для таких інших доходів загальна ставка ПДФО становить 18%, а військового збору – 5%.

Водночас у випадку здачі старих труб ситуацію варто оцінювати з урахуванням конкретних обставин: чи були вони частиною особистого майна, як саме відбувся їхній продаж і хто здійснює виплату. Саме тому перед систематичною здачею металу або продажем значних обсягів варто окремо перевірити податкові наслідки.

Важливо! Фізична особа не може самостійно займатися заготівлею, переробкою чи металургійною переробкою металобрухту як відповідним видом господарської діяльності. Законодавство передбачає спеціальний порядок роботи суб'єктів, які займаються операціями з металобрухтом.

Отже, старі металеві труби з власного житла можна здати на металобрухт, якщо вони відповідають визначенню побутового металобрухту. Перед здачею варто переконатися, що пункт працює легально, взяти документ, що посвідчує особу, та отримати належне оформлення операції.

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