Натан Латка має на своєму рахунку 119 мільйонів доларів. Він заснував компанію з програмного забезпечення, яку оцінили майже в 10,5 мільйона доларів всього через 5 років. Мільйонер також зумів побудувати систему, яка щомісяця приносить йому 100 тисяч доларів пасивного доходу. Крім того, він назвав чотири нових правила, яких необхідно дотримуватися, щоб досягнути фінансової незалежності.

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Не фокусуйтеся на одній роботі або компанії

На думку Латка, стандартна порада стати експертом у певній галузі більше не актуальна, оскільки у такому випадку людина має лише одну точку відмови. Мільйонер наголосив, що накопичити справді великий капітал не вдасться, якщо людина буде займатися чимось одним. Свою позицію він обґрунтував наступним чином: якщо ця справа зазнає краху доведеться все починати з початку. Замість цього бізнесмен радить керуватися його правилом трьох фокусів – 80% часу приділяти одному проєкту, який приносить найбільший дохід або має відповідний потенціал, а решта 20% часу виділити над розвитком інших проєктів.

Єдина точка відмови Це частина системи, яка, якщо вона вийде з ладу, зупинить роботу всієї системи.

Копіюйте своїх конкурентів

Латка наголосив, що придумати класну бізнес-ідею недостатньо для того, щоб заробляти шестизначні суми. За його словами, щоб досягти успіху необхідно "агресивно копіювати своїх конкурентів". Як приклад він навів дії американського техгіганта Facebook, який копіює різні технології Snapchat. Зокрема, Facebook Stories та Instagram Storie.

Ключ полягає у тому, щоб проаналізувати бізнес та визначити потребу клієнтів, яку він не задовольняє, а потім зробити це самостійно. Ви розбагатієте, скопіювавши конкурента, зробивши це краще і створюючи імпульс,

– пояснив мільйонер.

Мільйонер Натан Латка поділився правила фінансового успіху / Фото Unsplash

Припиніть ставити цілі

Бізнесмен вважає, що цілі заважають отримати "золоте яйце". Він переконаний, якщо будувати своє життя навколо цілей, то після їх досягнення більше не буде до чого прагнути та стане нудно.

Набагато краще вкласти свою енергію у створення, годування та догляд за системою, яка створює золоті яйця кожен день. Таким чином у вас буде золота гуска, який продовжує нести золоті яйця,

– зауважив Латка

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Отримуйте вигоду завдяки роботі інших

За теорією мільйонера, для того, щоб заробити капітал варто отримувати вигоду від важкої праці інших. Він порівняв це з золотою лихоманкою, коли гірняки зрозуміли, що їм потрібне обладнання для ефективнішої роботи, а компанії, які працювали у цій сфери, використали свій шанс та розбагатіли. По суті, потрібно отримувати прибуток від гарячого ринку, для створення якого докладають зусилля інші.