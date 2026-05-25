Чи можна буде здавати старі долари в банк з червня 2026 року
Наразі чинними є всі долари, що були випущені після 1914 року. Саме такою є позиція ФРС США. Документів, що заперечували б цей факт немає. Станом на тепер, в Україні діють аналогічні правила.
Чи зміняться правила обміну у червні 2026 року?
У червні 2026 року правила обміну валюти в Україні не зміняться. І надалі надважливим у цій процедурі буде саме стан купюр, повідомляє НБУ.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– вказує НБУ.
Купюра, що має ознаки незначного зношення зараз обмінюється за стандартним курсом. Адже у 2023 році регулятор скасував таке визначення. Завдяки цим змінам НБУ прагнув уникнути впливу людського фактора на процес перевірки купюр.
З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, ситуація складніша. Адже таку валюту віддають на інкасо. Деталі цієї процедури такі:
- ви передаєте гроші в банк;
- ваш банк передає кошти іноземному банку-кореспонденту;
- уже там відбувається обмін.
Зверніть увагу! Передати купюру на інкасо може і через обмінники. Йдеться про установи, що мають спеціальні договори з українськими банками.
Зауважимо, інкасо це доволі тривала в часі процедура. До того ж при її проведенні знімається комісія. Відповідно, ви отримаєте меншу суму при обміні.
Чому виникають проблеми при обміні валюти?
Найчастіше виникають проблеми з обміном доларів 1996, 2003 та 2006 років. Саме банкноти таких років називають старими.
Річ у тім, що деякі установи можуть не мати технічної можливості перевірити ці купюри. Аби полегшити процес обміну, можна звернутись саме в банки. Вони ретельніше дотримуються вимог НБУ.
Якщо ваша банкнота відповідає визначеним вимогам, але її відмовляються обмінювати, ви маєте право подати скаргу в НБУ. Регулятор проведе перевірку та застосує певні заходи, аби розв'язати цю ситуацію.