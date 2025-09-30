Навіть найякісніша валюта може з часом втратити свій первинний вигляд і "зноситись". Інколи купюра пошкоджується лежачи на одному місці. Наприклад, якщо гроші зберігаються у дуже вологому приміщенні.

Як обміняти пошкоджену валюту?

У 2023 році регулятор скасував поняття "незначно зношена" банкнота, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Змінились відчутно: які ціни на банківські метали в Україні зараз

З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції,

– зазначив Нацбанк.

Зараз до обміну мають бути прийняті усі банкноти справжність яких була підтверджена (завдяки спеціальним лічильникам). Такі зміни впроваджені регулятором дозволяють виключити "людський фактор" при перевірці валюти.

Водночас для значно зношених банкнот діє процедура інкасо. Вона відбувається за тарифами банківських та небанківських фінустанов.

Довідка: Інкасо – спеціальна процедура, згідно з якою, банки передають значно зношені банкноти до банків-кореспондентів за кордоном для обміну. Клієнт отримує суму з вирахуванням комісії.

Які банкноти вважаються значно пошкодженими? За даними НБУ, значно пошкодженими є банкноти, які розірвані чи розрізані на частини, мають явні друкарські недоліки, пропалені і так далі.

Що потрібно знати про долари зараз?

Станом на зараз, фінустанови України мають приймати долари всіх років (якщо ці банкноти не виведені з обігу та відповідають встановленим вимогам). Водночас перевірка купюр випущених до 1996 року може бути ускладнена.

Раніше в обігу перебувало більше банкнот. Зокрема, там були номінали: 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів. Згодом їх вивели з обігу через непотрібність.