Чи можна продати дорожче старі долари зараз

Наразі чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Тобто, не існує документів, які б заперечували це, або обмежували використання таких купюр.

Чому долари проблемно обміняти?

Проблеми з валютою можуть виникнути, якщо на ній є пошкодження. При чому, грає роль саме ступінь зношеності, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

У 2023 році регулятор скасував поняття "незначно пошкоджена" купюра. Тобто, невелике зношення валюти не є перепоною для її обміну.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошує Нацбанк.

Дещо інша ситуація з валютою, яка має ознаки значного зношення. Такі купюри віддають на інкасо.

Зверніть увагу! Інкасо відбувається за тарифами фінустанови.

Чи обмінюють старі купюри за іншим курсом?

Старі купюри мають обмінювати за таким же курсом, як і новіші. Раніше деякі фінустанови дозволяли собі порушувати це правило. Проте регулятор здійснив низку заходів для того, аби розв'язати цю проблему, повідомляє Нацбанк.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції,

– вказує регулятор.

Що ще важливо знати про долари зараз?