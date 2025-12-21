Можно ли продать дороже старые доллары сейчас

Сейчас действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, не существует документов, которые бы отрицали это, или ограничивали использование таких купюр.

Почему доллары проблемно обменять?

Проблемы с валютой могут возникнуть, если на ней есть повреждения. При чем, играет роль именно степень изношенности, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В 2023 году регулятор отменил понятие "незначительно поврежденная" купюра. То есть, небольшой износ валюты не является преградой для ее обмена.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает Нацбанк.

Несколько иная ситуация с валютой, которая имеет признаки значительного износа. Такие купюры отдают на инкассо.

Обратите внимание! Инкассо происходит по тарифам финучреждения.

Обменивают ли старые купюры по другому курсу?

Старые купюры должны обменивать по такому же курсу, как и новые. Ранее некоторые финучреждения позволяли себе нарушать это правило. Однако регулятор осуществил ряд мер для того, чтобы решить эту проблему, сообщает Нацбанк.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– указывает регулятор.

Что еще важно знать о долларах сейчас?