Які 200 гривень виведуть з обігу

Застарілі банкноти поступово замінюють новішими, удосконаливши дизайн та елементи захисту, наголосили в НБУ.

Важливо, що українцям не потрібно спеціально йти до відділень та обмінювати банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року, які залишаються дійсним платіжним засобом. Розраховуватися ними в магазинах чи закладах послуг і досі можна без обмежень.

Процес оновлення готівки вже традиційно проводять непомітно: фінустанови просто припиняють видавати такі купюри з кас за будь-якими операціями. Водночас Нацбанк більше не підкріплює ними банки, інкасаторів і компанії з оброблення готівки.

У такий спосіб 200 гривень старого зразка назавжди вилучають з обігу та передають регулятору для подальшої утилізації.



Старі 200 гривень зразка 2007 року / Фото НБУ

Нагадаємо, що важливим кроком у модернізації нацвалюти стало також впровадження патріотичної символіки. У готівковому обігу вже з'явилися модифіковані 200 гривень із гаслом "Слава Україні! Героям Слава!" у правій верхній частині зворотного боку.

До слова, банкноту прикрашає портрет видатної української письменниці Лесі Українки, а також в'їзна вежа Луцького замку. Композицію доповнюють зображення лелек у польоті.

Паралельно в Україні зникають і старі купюри дрібних номіналів, зокрема 1, 2, 5 та 10 гривнями зразків 2003 – 2007 років уже не вийде розраховуватися, однак їх безплатно обмінюють на актуальну готівку у відділеннях банків.