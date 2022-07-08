Йдеться про заклик США до Японії збільшити тиск на місцеві криптобіржі та майнерів, аби вони розірвали свої зв'язки з росіянами. Таким чином, їм вдасться ще більше ізолювати країну-агресорку від глобального світу у фінансовому аспекті.

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США звернулися до Японії через криптовалюти та росію

За словами людей, які обізнані із ситуацією, відповідний запит від американських дипломатів отримали кілька японських офіційних криптобірж з ліценціями, які досі працюють у росії. Вони також закликали офіційний Токіо сфокусувати увагу на припинення операцій, які пов'язані із майнінгом цифрових монет, в Іркутському регіоні, Сибір.

Цей регіон є популярним серед майнерів через два головних фактори – дешева гідроелектроенергетика та відносно низькі температурні показники, які вимагають меншого охолодження.

Згідно з даними людей, які наближені до трьох японських бірж, у відповідь представники Японського агентства фінансових послуг знову вимагали від національних криптобірж, які вони контролюють, припинити будь-які збережені відносини. Японські офіційні особи та американське посольство відмовилися коментувати цю інформацію.

Важливо! Водночас Державний департамент США наголосив, що Вашингтон і його союзники "єдині в нашій рішучості притягнути Росію до відповідальності" за війну проти України. Крім того, у США додали, що вони й надалі працюють над оцінкою впливу їхніх кроків та готові реалізовувати нові заходи.

Рішення офіційного Вашингтона надати інформацію про можливі японські операції у контексті майнінгу цифрових активів у Росії – частина зусиль щодо збереження тиску на Путіна, оскільки війна в Україні триває. Агентство фінансових послуг Японії, яке регулює ліцензовані біржі з криптовалютами в країні, швидко відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

14 березня 2022 року японське відомство офіційно закликало біржі відстежувати будь-які рахунки або транзакції, які пов’язані з рухом активів фізичних чи юридичних осіб, які потрапили до санкційних списків.

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