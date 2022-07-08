Речь идет о призыве США к Японии увеличить давление на местные криптобиржи и майнеры, чтобы они разорвали свои связи с россиянами. Таким образом, им удастся еще больше изолировать страну-агрессора от глобального мира в финансовом аспекте.

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США обратились к Японии из-за криптовалюты и россии

По словам людей, которые осведомлены о ситуации, соответствующий запрос от американских дипломатов получили несколько японских официальных криптобирж с лицензиями, которые до сих пор работают в России. Они также призвали официальный Токио сфокусировать внимание на прекращении сделок, связанных с майнингом цифровых монет, в Иркутском регионе, Сибирь.

Этот регион популярен среди майнеров из-за двух главных факторов – дешевая гидроэлектроэнергетика и относительно низкие температурные показатели, требующие меньшего охлаждения.

Согласно данным людей, приближенных к трем японским биржам, в ответ представители Японского агентства финансовых услуг снова требовали от национальных криптобирж, которые они контролируют, прекратить любые сохранившиеся отношения. Японские официальные лица и американское посольство отказались комментировать эту информацию.

Важно! В то же время, Государственный департамент США подчеркнул, что Вашингтон и его союзники "единственные в нашей решимости привлечь Россию к ответственности" за войну против Украины. Кроме того, в США добавили, что они и дальше работают над оценкой влияния их шагов и готовы реализовывать новые мероприятия.

Решение официального Вашингтона предоставить информацию о возможных японских операциях в контексте майнинга цифровых активов в России – часть усилий по сохранению давления на Путина, поскольку война в Украине продолжается. Агентство финансовых услуг Японии, регулирующее лицензированные биржи с криптовалютами в стране, быстро отреагировавшей на полномасштабное вторжение России в Украину.

14 марта 2022 года японское ведомство официально призывало биржи отслеживать любые счета или транзакции, связанные с движением активов физических или юридических лиц, попавших в санкционные списки.

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