США знову йдуть на поступки: виняток із нафтових санкцій для Росії продовжили

США вирішили продовжити дію винятку із санкцій на постачання російської нафти морем. Термін попереднього послаблення завершився лише у суботу, 16 травня.

Чому знову зробили виняток для російської нафти?

За словами джерел, таке рішення ухвалило Міністерство фінансів США, пише Reuters.

Дозвіл щодо морських поставок у відомстві пояснили тим, що кілька країн нібито попросили Вашингтон надати їм більше часу для закупівлі російської нафти.

Повідомляється, що виняток продовжили ще на 30 днів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили цей виняток із санкцій ще у березні, намагаючись пом’якшити дефіцит постачання нафти та стримати високі ціни після перекриття Іраном Ормузької протоки.

Однак аналітики дійшли висновку, що послаблення санкцій проти російської нафти відчутно не вплинуло на ринок.

Хто звернувся до США через нафту?

Разом з тим днями Індія звернулася до США з проханням продовжити виняток для нафти з Росії, повідомляло агентство Bloomberg.

Адже конфлікт на Близькому Сході триває. Ні США, ні Іран поки не готові поступатися, лише сиплють новими погрозами. У підсумку ринок нафти продовжує лихоманити.

Це змусило чиновників в Нью-Делі попередили Вашингтон, що волатильність на ринку нафти матиме широкі негативні наслідки для світової економіки і Індії зокрема.

Зокрема, це вплине на 1,4 мільярда індійців, які вже страждають від дефіциту газу для приготування їжі,

– передають джерела послання Індії до США.

Річ у тім, що блокування Ормузької протоки після початку війни США проти Ірану наприкінці лютого серйозно вдарило по Індії. Адже вона є третім найбільшим у світі імпортером і споживачем нафти і значу її частину отримувала саме з Близького Сходу.

Військовий конфлікт призвів до того, що частка постачань з Перської затоки в індійському імпорті сирої нафти знизилася до рекордно низького рівня у березні – 26,3%.

Натомість НПЗ Індії почали активно закуповувати російську нафту, після того, як першими отримали від США виняток із санкцій на сировину, що перебувала в морі.

Зауважте! У підсумку постачання нафти з Росії до Індії у березні майже подвоїлися порівняно з лютим і досягли 2,25 мільйона барелів на добу.

Як Росія заробляє на винятку із санкцій?

Тимчасовий санкційний виняток, який дозволяв продаж і постачання російської сирої нафти морським шляхом, США продовжували вже двічі.

Як розповів у коментарі 24 Каналу ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, це дозволило Кремлю заробляти величезну суму на нафті.

За словами експерта, до початку війни США проти Ірану всі судна "тіньового флоту" Росії були завантажені і не могли продати нафту навіть по 40 – 45 доларів за барель. Однак після початку війни на Близькому Сході ситуація кардинально змінилася.

Мені здається, це було узгоджено з Трампом, який несподівано зняв санкції, бо через війну підняв ціну на нафту до 100 – 120 доларів за барель. І оця нафта, яка була завантажена, була розпродана за місяць і тиждень,

– зазначив Савченко.

Експерт вважає, що Москва зможе отримати близько 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет, якщо війна в Ірані продовжуватиметься, а високі ціни на нафту триматимуться то до кінця року.

Міжнародне енергетичне агентство у своєму щомісячному звіті теж повідомило, що дохід Росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів у квітні продовжив зростати й досягнув 19,18 мільярда доларів.

Важливо! Ціна на нафту марки Urals на початку квітня зросла приблизно до 120 доларів за барель. Ба більше, за підрахунками фахівців, у травні вона досягла найвищого рівня з жовтня 2023 року.

Яка ситуація на Близькому Сході зараз?

Конфлікт на Близькому Сході триває вже 11 тижнів, і ситуація залишається напруженою. Ормузька протока досі фактично закрита, що суттєво впливає на глобальний ринок енергоносіїв, адже через неї традиційно проходила приблизно п’ята частина світових постачань нафти та газу.

Тегеран і Вашингтон наразі не демонструють прогресу в досягненні домовленостей. Переговорний процес фактично зайшов у глухий кут, а сторони продовжують обмінюватися жорсткими заявами.

Водночас світові ціни на нафту зростають через подальшу ескалацію конфлікту в регіоні. Додатковий тиск на ринок створюють атаки дронів на енергетичну інфраструктуру в Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп в інтерв’ю BFMTV заявив, що не знає, чи вдасться найближчим часом досягти угоди з Іраном. Водночас він закликав Тегеран укласти мирну угоду зі Сполученими Штатами, попередивши, що в іншому разі країну можуть очікувати "дуже важкі часи".