Як A7 маскувала мільярдні платежі

У четвер, 1 жовтня, Мінфін США оголосив про нові обмеження в межах кампанії зі скорочення фінансових можливостей Ірану, хоча основною ціллю стала створена в Росії платіжна мережа A7. Її також неодноразово пов'язували зі спробами Москви обходити санкції, запроваджені через війну проти України, передає Bloomberg.

Як стверджували в самій компанії країни-агресорки, станом на січень 2026 року там обробляли понад 2 тисячі транзакцій на день. Натомість загальний обсяг операцій перевищив 7,5 трильйона рублів, або приблизно 91,5 мільярда доларів, що відповідає орієнтовно 13% зовнішньоторговельних операцій Росії за 2025 рік.

В американському відомстві переконані, що A7 використовувала посередників і підроблені торговельні та імпортно-експортні документи, аби маскувати підсанкційні або незаконні платежі під звичайні бізнес-операції. Тож бюро FinCEN також запропонувало заборонити перекази коштів через субагентів мережі.

Цікаво! А от росіяни звинувачення США категорично відкинули. У компанії заявили, що мають багаторівневу систему комплаєнсу та перевіряють усіх клієнтів, аби не обслуговувати осіб чи організації, діяльність яких порушує вимоги.

До слова, нові санкції запровадили в межах кампанії "Економічний вигнанець", яку американський міністр фінансів Скотт Бессент оголосив ще в серпні. Відтоді Вашингтон уже вжив заходів проти низки регіональних банків, як-от російського ВТБ, та іранських авіакомпаній. Щоправда, США досі не взялися за великі міжнародні фінустанови або Китай, що купує близько 90% іранської нафти.