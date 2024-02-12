Як правило, індекс демонструє загальну тенденцію на фондовому ринку. Підтвердженням цього є динаміка інших індикаторів на ринку. Як-от, Індексу Nasdaq. Але про все по порядку.

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Нові рекорди Індексу S&P 500

По-перше, Індекс S&P 500 зростає 14 тижнів поспіль. Востаннє цей показник демонстрував таку динаміку аж у 1972 році. По-друге, вперше в історії цей перетнув позначку на рівні 5 тисяч пунктів.

Що таке Індекс S&P 500 Це фондовий індекс, який включає акції 500 найбільших компаній США за ринковою капіталізацією. Вперше індекс був розрахований 4 березня 1957 року. За формування індексу відповідає компанія Standard & Poor's, її він і належить.

На момент створення цього матеріалу, Індекс S&P 500 коливається на рівні 5047 пунктів, згідно з даними Google Фінанси. Нагадаємо, що за 2023 рік цей показник зріс майже на 22%, а з початку поточного року - додав понад 6% до своїх позицій.

Аналогічну динаміку на ринку можна простежити й за Індексом Nasdaq, до якого входять акції 3 тисяч найпотужніших технологічних компаній США та світу. Цей індикатор також демонструє зростання 14-ий тиждень поспіль та може оновити історичний максимум на рівні 16 тисяч пунктів.

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